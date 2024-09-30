Астрономы восстановили события вспышки сверхновой возле Земли 2,5 млн лет назад

Вспышки сверхновых играют важную роль в обитаемости планет, повышая уровень космических лучей и вызывая мутации. В случае Земли эти события обогатили протосолнечную туманность тяжёлыми элементами. Сейчас Солнечная система находится в центре Местного Пузыря — области расширяющейся плазмы, созданной 15 вспышками сверхновых за последние 15 миллионов лет.

Ученые, возглавляемые Кейтлин Ноджири из Калифорнийского университета в Санта-Крусе, проанализировали осадочные породы с отложениями железа-60, чтобы оценить время воздействия сверхновых. Их выводы указывают на вспышку сверхновой около 2,5 миллионов лет назад в ассоциациях Верхнего Центавра—Волка или Тукана—Часов.