ASUS перечислит деньги пострадавшим на Украине, но из России не уйдёт

Компания ASUS выражает глубокое сожаление о растущем гуманитарном кризисе в Украине. Мы оказываем всю возможную поддержку находящимся в его эпицентре сотрудникам ASUS и их семьям и будем внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Со своей стороны компания ASUS также выделит средства в размере 30 миллионов тайваньских долларов в фонд помощи пострадавшим Disaster Relief Foundation (https://www.rel.org.tw/). Мы надеемся на скорое восстановление мира и своевременное оказание гуманитарной помощи всем, кто оказался в беде. Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьёзные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли.