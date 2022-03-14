ASUS перечислит деньги пострадавшим на Украине, но из России не уйдёт

ASUS перечислит деньги пострадавшим на Украине, но из России не уйдётОднако проблемы с поставками всё же есть
Мы приводим официальное сообщение ASUS полностью:
Компания ASUS выражает глубокое сожаление о растущем гуманитарном кризисе в Украине. Мы оказываем всю возможную поддержку находящимся в его эпицентре сотрудникам ASUS и их семьям и будем внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Со своей стороны компания ASUS также выделит средства в размере 30 миллионов тайваньских долларов в фонд помощи пострадавшим Disaster Relief Foundation (https://www.rel.org.tw/). Мы надеемся на скорое восстановление мира и своевременное оказание гуманитарной помощи всем, кто оказался в беде. Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьёзные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли.
Из заявления можно сделать вывод, что компания называет причиной сокращения поставок бизнес-проблемы, а не решение уйти с российского рынка.