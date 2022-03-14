Наука и технологии
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ASUS перечислит деньги пострадавшим на Украине, но из России не уйдёт

Однако проблемы с поставками всё же есть
Сегодня с утра появилась противоречивая информация о позиции ASUS в России. Одни сообщили, что компания уходит из страны, другие отметили, что решение ещё не принято. Министр экономики Тайваня заявила, что ASUS готовится к «эвакуации» бизнеса из России. Теперь сама компания выпустила заявление.
ASUS перечислит деньги пострадавшим на Украине, но из России не уйдёт

Мы приводим официальное сообщение ASUS полностью:

Компания ASUS выражает глубокое сожаление о растущем гуманитарном кризисе в Украине. Мы оказываем всю возможную поддержку находящимся в его эпицентре сотрудникам ASUS и их семьям и будем внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Со своей стороны компания ASUS также выделит средства в размере 30 миллионов тайваньских долларов в фонд помощи пострадавшим Disaster Relief Foundation (https://www.rel.org.tw/). Мы надеемся на скорое восстановление мира и своевременное оказание гуманитарной помощи всем, кто оказался в беде. Компания ASUS всегда следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьёзные проблемы по всей цепочке поставок, в логистике и банковских услугах, и привела к тому, что поставки на российский рынок в настоящий момент практически замерли.

ASUS

Из заявления можно сделать вывод, что компания называет причиной сокращения поставок бизнес-проблемы, а не решение уйти с российского рынка.

Источник: ASUS
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