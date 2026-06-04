Asus представила умные часы VivoWatch 6 Plus

Главные особенности модели — возможность измерять артериальное давление и снимать электрокардиограмму (ЭКГ) прямо с запястья. Также часы умеют анализировать дыхание во время сна и походку человека.

Asus называет устройство «персональным помощником по здоровью»: часы, мол, дают советы в реальном времени и превращают показания датчиков в «понятные подсказки».

Неизвестны точные характеристики, цена и дата выхода.