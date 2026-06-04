Asus представила умные часы VivoWatch 6 Plus

Опубликовано 04 июня 2026, 12:011 мин.
Asus представила умные часы VivoWatch 6 PlusС ЭКГ и измерением давления
На Computex Asus показала умные часы VivoWatch 6 Plus. Пока известно не очень много, но основные характеристики уже названы. У часов, для начала, круглый экран диагональю 1,43 дюйма, AMOLED. Стекло сапфировое, а корпус сделан из титана.
© Asus
Главные особенности модели — возможность измерять артериальное давление и снимать электрокардиограмму (ЭКГ) прямо с запястья. Также часы умеют анализировать дыхание во время сна и походку человека.
Asus называет устройство «персональным помощником по здоровью»: часы, мол, дают советы в реальном времени и превращают показания датчиков в «понятные подсказки».
Неизвестны точные характеристики, цена и дата выхода.