ASUS устроит киберспортивный турнир для непрофессионалов и подарит им ноутбуки

Сообщается, что победители соревнования получат пять игровых ноутбуков ROG Strix G GL731GW. За второе место дадут геймерские аксессуары и периферию.

Стоит ещё раз отметить, что турнир будет любительским. Участвовать в нём смогут жители России, Украины и стран СНГ. Соревнование будет состоять из отборочных игр и финалов. Первый сезон будет посвящён CS:GO, второй — Dota 2, третий — снова CS:GO, и пройдёт он на выставке «ИгроМир 2020».

Отборочные игры в России пройдут 30 и 31 января. Финалы в открытых группах — с 1 по 3 февраля, а гранд-финал — 4 февраля. Регистрация участников первого сезона начнётся 27 декабря 2019 года и закончится 20 января 2020 года.