ASUS «втихую» начала строить суперкомпьютеры и вкладываться в ИИ

Опубликовано 17 июня 2024, 13:30
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ASUS «втихую» начала строить суперкомпьютеры и вкладываться в ИИЧто планирует компания
Asus решила незаметно продвинуться в корпоративных технологиях. Недавно на выставке Computex компания представила суперкомпьютеры Taiwania 2 и 4. Не останавливаясь, Asus представила Formosa Foundation Model, передовую большую языковую модель.
Несмотря на то, что Asus является менее крупным игроком в области серверов, она удивляет энергоэффективными разработками, привлекая внимание «гипермасштабируемых компаний», пишут СМИ.
Джеки Хсу, старший вице-президент Asus, видит огромный потенциал в этом секторе и надеется на значительный рост, поскольку спрос на вычисления и искусственный интеллект стремительно растет по всему миру.
Хсу признал, что небольшие масштабы Asus как производителя серверов по сравнению с конкурентами означают, что она не всегда может конкурировать по цене, но отметил, что клиенты готовы платить.
«Для нас это определенно большая область роста», — сказал он The Register.
Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
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