Asus выпустила мини-ПК на базе промышленного Nvidia Jetson Thor для робототехники

Этот мини-ПК оборудован 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и обеспечивает производительность в 207 терафлопс для ИИ-задач.

Компьютер PE3000N соответствует стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует его работоспособность в широком диапазоне температур от -20 градусов Цельсия до +60 градусов. Компьютер поддерживает до четырёх адаптеров 25GbE, шестнадцать камер GMSL и разнообразные варианты подключения: USB, HDMI, PoE, CAN, QSFP28 и TPM 2.0. Также он совместим с модулями LTE и 5G.

Благодаря совместимости с Nvidia Isaac, Holoscan и Blueprint, мини-ПК PE3000N можно использовать для создания роботизированных моделей с использованием генеративного ИИ.