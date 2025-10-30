Asus выпустила мини-ПК на базе промышленного Nvidia Jetson Thor для робототехники

Опубликовано 30 октября 2025, 17:231 мин.
Asus выпустила мини-ПК на базе промышленного Nvidia Jetson Thor для робототехникиМощный промышленный ПК
Компания Asus представила промышленный мини-ПК PE3000N, разработанный специально для использования в робототехнике и системах автоматизации. Устройство оснащено модулем Nvidia Jetson IGX Thor T5000, предназначенным для разработки роботов, графическим ускорителем Blackwell и процессором ARM.
© Asus
Этот мини-ПК оборудован 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и обеспечивает производительность в 207 терафлопс для ИИ-задач.
Компьютер PE3000N соответствует стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует его работоспособность в широком диапазоне температур от -20 градусов Цельсия до +60 градусов. Компьютер поддерживает до четырёх адаптеров 25GbE, шестнадцать камер GMSL и разнообразные варианты подключения: USB, HDMI, PoE, CAN, QSFP28 и TPM 2.0. Также он совместим с модулями LTE и 5G.
Благодаря совместимости с Nvidia Isaac, Holoscan и Blueprint, мини-ПК PE3000N можно использовать для создания роботизированных моделей с использованием генеративного ИИ.