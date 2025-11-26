Авария дрона Amazon привлекла внимание регуляторов в США

Опубликовано 26 ноября 2025, 18:281 мин.
Авария дрона Amazon привлекла внимание регуляторов в СШАБеспилотник повредил интернет-кабель при доставке
Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку в отношении компании Amazon. Причиной стало происшествие с ее грузовым дроном в центральном Техасе. Сообщается, что беспилотник во время полета задел и оборвал интернет-кабель.
Представитель Amazon подтвердил данный инцидент. По словам компании, после столкновения с кабелем дрон совершил безопасную аварийную посадку по предусмотренному протоколу. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование двух инцидентов с дронами Amazon. Аппараты для доставки товаров столкнулись со стрелой строительного крана в городе Толсон, штат Аризона.