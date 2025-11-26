Авария дрона Amazon привлекла внимание регуляторов в США

Представитель Amazon подтвердил данный инцидент. По словам компании, после столкновения с кабелем дрон совершил безопасную аварийную посадку по предусмотренному протоколу. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование двух инцидентов с дронами Amazon. Аппараты для доставки товаров столкнулись со стрелой строительного крана в городе Толсон, штат Аризона.