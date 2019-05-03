Авария на испытаниях полностью уничтожила пассажирскую капсулу SpaceX

Напомним, об аварии на испытаниях корабля Crew Dragon стало известно 20 апреля. Тогда очевидцы опубликовали видео с оранжевым дымом над космодромом на мысе Канаверал. SpaceX лишь рассказала, что зафиксировала «аномалию» на капсуле корабля, которая возникла после финальных тестов.

Теперь представители компании подтвердили, что корабль Crew Dragon был уничтожен во время испытаний полностью. Точные причины аварии до сих пор неизвестны. Тем не менее, SpaceX не отказывается от планов доставки астронавтов на МКС. Сделать первый запуск она собирается до конца 2019 года. Первоначально запуск планировался на 25 июля, но теперь дата может быть сдвинута.