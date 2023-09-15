«АвтоВАЗ» и «Москвич» попали под санкции

Эксперты считают, что эти санкции не окажут существенного влияния на компании, поскольку они подготовились к таким действиям и прекратили свое присутствие в западных юрисдикциях.

«Соллерс» не ожидает последствий санкций, поскольку за последний год она реструктурировала свой бизнес, опираясь на «санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».

Ранее АвтоВАЗ продолжил интриговать автолюбителей, на этот раз патентованием водительского кресла для ещё не анонсированной модели Lada Iskra.