«АвтоВАЗ» и «Москвич» попали под санкции

«АвтоВАЗ» и «Москвич» попали под санкцииКак и «Соллерс»
14 сентября автопроизводители «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» были включены в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Компании, кроме «Соллерса», отказались от комментариев, пишут «Ведомости».
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Эксперты считают, что эти санкции не окажут существенного влияния на компании, поскольку они подготовились к таким действиям и прекратили свое присутствие в западных юрисдикциях.
«Соллерс» не ожидает последствий санкций, поскольку за последний год она реструктурировала свой бизнес, опираясь на «санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».
Ранее АвтоВАЗ продолжил интриговать автолюбителей, на этот раз патентованием водительского кресла для ещё не анонсированной модели Lada Iskra.