Бедный малый: робот-доставщик заблудился в лесу

Это не первый раз, когда робот-доставщик попадает в беду. Ранее некоторые из них застревали на бордюрах, а другие гибли под грузовыми поездами. Недавно из отеля Travelodge в Великобритании сбежал робот-пылесос. Его, впрочем, удалось вернуть.

Журналисты хотят верить, что в будущем роботы-курьеры станут более распространённым явлением. Возможно, тогда они научатся лучше ориентироваться на местности.