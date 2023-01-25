Бег оказался опасен для психики

В исследовании участвовали 227 бегунов-любителей. Они должны были заполнить анкеты для оценки уровня эскапизма, зависимости от упражнений и удовлетворённости жизнью.

Оказалось, что если люди пытались избавиться от стресса с помощью бега, они чаще обретали зависимость от физических упражнений. Исследователи также рассказали, что зависимость может быть вызвана как более низким уровнем благополучия, так и может способствовать ему.