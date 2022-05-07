"Бенджамин и его Зелупа": на Байконуре задержали двух иностранцев

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"Бенджамин и его Зелупа": на Байконуре задержали двух иностранцевВедутся следственные действия
Глава госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что на космодроме Байконур были задержаны два иностранца, из Великобритании и Белоруссии.
Гражданин Великобритании Рич Бенджамин и гражданка Белоруссии Алина Зелупа были задержаны в районе стартовой площадки 112 на принадлежащем казахстанцам комплексе “Буран”, сообщается в докладе Космического центра "Южный". Отмечается, что их обоих отвезли в УВД города Байконур, ведутся следственные действия.
Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Ранее стало известно, что Европейское космическое агентство не смогло найти быструю замену российской платформе “Казачок”. По этой причине запуск марсианской миссии ExoMars, для которой «Роскосмос» поставлял двигатели, отложат как минимум до 2028 года.