Беспилотники Amazon не смогли работать при 40 °C

Дроны компании не выдерживают жары. Они садятся на землю, когда температура превышает 40 °C, что часто случается в течение трех месяцев в Толлесоне (штат Аризона), городе, где Amazon открывает свою сеть. «Совам» тоже не повезло — дроны не будут летать после захода солнца.

Такая ограниченная работоспособность вызывает вопросы. Учитывая, что такие конкуренты, как Wing и Walmart, наращивают объемы беспилотной доставки, эксперты задаются вопросом, не является ли Аризона странным выбором? Да еще и с такими ограничениями.

При этом жители Калифорнии, где Amazon изначально запустила беспилотники, сообщают, что заказывают их только из-за частых скидок.