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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 20:48
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Беспилотники Amazon не смогли работать при 40 °C

Они не будут летать в летнюю жару в Аризоне
Несмотря на многолетние отсрочки, Amazon вывела свою программу беспилотной доставки Prime Air в палящие пустыни Аризоны. Однако жители, мечтающие о мороженом, доставленном дроном в знойные дни, могут быть разочарованы.
Беспилотники Amazon не смогли работать при 40 °C
© Ferra

Дроны компании не выдерживают жары. Они садятся на землю, когда температура превышает 40 °C, что часто случается в течение трех месяцев в Толлесоне (штат Аризона), городе, где Amazon открывает свою сеть. «Совам» тоже не повезло — дроны не будут летать после захода солнца.

Такая ограниченная работоспособность вызывает вопросы. Учитывая, что такие конкуренты, как Wing и Walmart, наращивают объемы беспилотной доставки, эксперты задаются вопросом, не является ли Аризона странным выбором? Да еще и с такими ограничениями.

При этом жители Калифорнии, где Amazon изначально запустила беспилотники, сообщают, что заказывают их только из-за частых скидок.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дрон
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#доставка
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#AMAZON