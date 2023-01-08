Беспилотники Bayraktar могут направить против их текущих владельцев

Беспилотники Bayraktar могут направить против их текущих владельцевЭта функция в них встроена
Турция имеет возможность, в случае необходимости, направить ударные беспилотники Bayraktar против их нынешних владельцев, заявил глава компании Baykar Technology Сельчук Байрактар. Так что текущие владельцы дронов должны быть аккуратнее с теми, на кого их направляют.
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Байрактар пояснил, что при заключении контрактов на поставку беспилотников Bayraktar Анкара вступает в стратегический союз со странами-покупателями, а значит, не ожидает использования беспилотников против Турции.
Однако производитель отметил, что эта опция встроена в программное обеспечение дронов для обеспечения безопасности страны.
Ранее пресс-служба “Ростех” сообщила, что подведомственные предприятия скоро начнут серийное производство отечественных наземных и авиационных систем радиоэлектронной борьбы последнего поколения и новейших средств подавления беспилотников.