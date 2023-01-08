Беспилотники Bayraktar могут направить против их текущих владельцев

Байрактар пояснил, что при заключении контрактов на поставку беспилотников Bayraktar Анкара вступает в стратегический союз со странами-покупателями, а значит, не ожидает использования беспилотников против Турции.

Однако производитель отметил, что эта опция встроена в программное обеспечение дронов для обеспечения безопасности страны.

Ранее пресс-служба “Ростех” сообщила, что подведомственные предприятия скоро начнут серийное производство отечественных наземных и авиационных систем радиоэлектронной борьбы последнего поколения и новейших средств подавления беспилотников.