Благодаря какому гормону человек способен ощущать голод и сытость

Сейчас всё актуальнее становится проблема организации здорового питания. При этом важно знать, какие вещества в нашем организме участвуют в переваривании пищи, а также сигнализируют о том, что мы хотим есть или, наоборот, съели уже достаточно блюд. За ощущение голода и сытости ответственен гормон грелин.

Учёные обнаружили это вещество в 1999 году. Синтез грелина осуществляется благодаря работе эндокринных клеток желудка, клеток гипоталамуса, почек. Существуют также активная и неактивная формы гормона, и они обе играют важную роль в появлении аппетита и регулировании количества съеденной пищи.

Грелин взаимодействует с рецепторами органов, которые находятся по всему организму. В частности, в желудке, кишечнике, мозге и т.п. Кроме того есть особая группа мозговых рецепторов (эндоканнабиноидная система), которая отвечает в том числе за возникновение аппетита. Эксперименты на мышах показали, что введение грелина повышает количество съеденной пищи и способно привести к набору веса.