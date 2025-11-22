Blue Origin стала стремительно догонять ракеты SpaceX по возможностям

Обновлённая ракета получит два дополнительных двигателя BE-4, что позволит выводить на орбиту более тяжёлые грузы. Кроме того, обтекатель ракеты станет шире — до 8,7 метра, что даст возможность запускать аппараты покрупнее.

Грузоподъёмность New Glenn 9×4 на низкую орбиту вырастет до 70 тонн (на 25 тонн больше, чем сейчас). Однако она всё ещё уступает SpaceX Starship, способному поднимать до 150 тонн (сама ракета пока в эксплуатацию не введена). Для сравнения, Falcon Heavy той же SpaceX выводит около 64 тонн.

Точные размеры новой ракеты Blue Origin пока не раскрыла, но высота может достигать 120 метров — всего на три метра меньше Starship.