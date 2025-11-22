Blue Origin стала стремительно догонять ракеты SpaceX по возможностям

Опубликовано 22 ноября 2025, 17:151 мин.
Blue Origin стала стремительно догонять ракеты SpaceX по возможностямОбновляет ракету New Glenn
После успешного первого межпланетного запуска и возвращения первой ступени New Glenn компания Blue Origin объявила о крупном обновлении своей ракеты. Новая версия получила название New Glenn 9×4 — цифры показывают количество двигателей на первой и второй ступенях.
© Blue Origin
Обновлённая ракета получит два дополнительных двигателя BE-4, что позволит выводить на орбиту более тяжёлые грузы. Кроме того, обтекатель ракеты станет шире — до 8,7 метра, что даст возможность запускать аппараты покрупнее.
Грузоподъёмность New Glenn 9×4 на низкую орбиту вырастет до 70 тонн (на 25 тонн больше, чем сейчас). Однако она всё ещё уступает SpaceX Starship, способному поднимать до 150 тонн (сама ракета пока в эксплуатацию не введена). Для сравнения, Falcon Heavy той же SpaceX выводит около 64 тонн.
Точные размеры новой ракеты Blue Origin пока не раскрыла, но высота может достигать 120 метров — всего на три метра меньше Starship.