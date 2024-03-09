BMW создала «высокотехнологичную обувь» для немецкой бобслейной команды

В бобслее — виде спорта, где победа зависит от нескольких секунд, — один промах во время отталкивания может свести на нет весь заезд команды. Традиционно в обуви для бобслея используются фиксированные металлические шипы, что ограничивает возможности для персонализации и быстрой регулировки.

Именно здесь на помощь приходит решение BMW. В сотрудничестве с BSD BMW создает индивидуальные 3D-печатные подошвы с шипами, которые идеально соответствуют рельефу обуви каждого спортсмена. Эти сменные подошвы устраняют ключевое ограничение традиционной бобслейной обуви, позволяя спортсменам адаптировать свои «сцепные свойства».

Процесс начинается с 3D-сканирования ботинка спортсмена, после чего тщательно разрабатывается дизайн совместимой шипованной пластины. Затем BMW использует свой центр аддитивного производства для печати пластин, применяя метод лазерной сварки для обеспечения точности и долговечности. Гибкость 3D-печати позволяет экспериментировать с различными сплавами.

Первые испытания во время Кубка мира принесли положительные отзывы спортсменов, которые высоко оценили удобство и эффективность новых шипов. Планируются дальнейшие доработки, но обе стороны стремятся к тому, чтобы технология полностью раскрыла свой потенциал к зимним Олимпийским играм 2026 года.