Бобров заметили за "помощью" украинской армии

Бобров заметили за "помощью" украинской армииХоть и делают они это не специально
Природа сторон не выбирает, но так вышло, что бобры стали неожиданными "союзниками" Вооруженных сил Украины в обороне государственной границы, рассказал Сергей Хоминский, представитель Волынской бригады территориальной обороны.
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Как так вышло? Ну, по словам Хоминского, на границе с Белоруссией люди уже давно не занимались разрушением бобровых плотин, таким образом местность оказалась фактически затоплена, что привело к тому, что многие участки местности стали непроходимыми, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили "значительное тактическое преимущество".
Свою лепту внесли также украинские болота и мягкая зима, объяснил представитель Волынской бригады территориальной обороны.
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