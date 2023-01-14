Бобров заметили за "помощью" украинской армии

Как так вышло? Ну, по словам Хоминского, на границе с Белоруссией люди уже давно не занимались разрушением бобровых плотин, таким образом местность оказалась фактически затоплена, что привело к тому, что многие участки местности стали непроходимыми, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили "значительное тактическое преимущество".

Свою лепту внесли также украинские болота и мягкая зима, объяснил представитель Волынской бригады территориальной обороны.

Ранее в США назвали главный минус передачи Украине западной бронетехники. Спойлер: это приведёт к оперативным проблемам у ВСУ.