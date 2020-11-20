Боеготовность авиации США оказалась «ужасающе» низкой

Отмечается, что из 46 типов авиатехники 24 так и не смогли достичь заданных показателей готовности. Среди них есть стратегические бомбардировщики B-1B, стелс-истребители F-22 Raptor и палубные истребители F/A-18 Hornet. За последние 9 лет только устаревшие вертолёты UH-1N Twin Huey ежегодно смогли выполнять поставленные задачи. А их применяют для обучения курсантов и транспортировки начальства.

Например, истребители F-15E Strike Eagle достигли необходимых показателей готовности лишь в половине случаев. А самолёты ещё 17 типов, в том числе стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, выполнили норматив только один раз за 9 лет.