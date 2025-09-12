Большая часть состояния Маска теперь приходит от его частных компаний, а не Tesla

По данным Tesla, Маск сейчас получает большую часть доходов не от акций компании, а от частных предприятий, и без щедрой компенсации может уделять больше внимания именно им. Акционерам предстоит одобрить этот пакет из 423 миллионов акций.

Ранее основная часть состояния Маска формировалась за счет акций Tesla. Сейчас его доля в компании — 13%, что оценивается примерно в 140 миллиардов долларов. Для защиты компании при разработке ИИ и робототехники Маск считает необходимым сохранять контроль хотя бы 25% голосов.

В частных компаниях его контроль выше: 42% в SpaceX и большинство голосов в xAI. Приватная оценка SpaceX может достичь 400 миллиардов долларов, а доля Маска составит около 170 миллиардов долларов. xAI оценивается примерно в 200 миллиардов долларов, его доля — свыше 50%, что дает более 100 миллиардов долларов.

В сумме частные компании приносят Маску почти вдвое больше, чем Tesla. С учетом Neuralink и других проектов его состояние вне Tesla превышает его акции в автопроме.