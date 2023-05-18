Большинство американцев считает, что ИИ угрожает будущему человечества

Большинство американцев считает, что ИИ угрожает будущему человечестваА вы?
Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) вызывает опасения у большинства американцев, согласно опросу, результаты которого есть у Reuters. Более двух третей респондентов выразили беспокойство по поводу негативного влияния ИИ, причем 61% считают, что он может представлять угрозу для цивилизации.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Опрос показал, что в три раза больше американцев предвидят негативные последствия от ИИ по сравнению с теми, кто не предвидит. 61% респондентов считают, что ИИ представляет опасность для человечества, и только 22% с этим не согласны.
Растущая популярность ИИ, примером которой является популярность чат-бота ChatGPT компании OpenAI, вызвала общественные дебаты и «гонку вооружений» в области ИИ среди крупнейших технологических компаний, таких как Microsoft и Google.
Законодатели и лидеры отрасли также обращают внимание на эти проблемы. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно выступил в Конгрессе США, подчеркнув необходимость регулирования (но не жесткого) для предотвращения потенциального злоупотребления ИИ.