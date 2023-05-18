Наука и технологии
15:00, 18 мая 2023
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Большинство американцев считает, что ИИ угрожает будущему человечества

А вы?

Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) вызывает опасения у большинства американцев, согласно опросу, результаты которого есть у Reuters. Более двух третей респондентов выразили беспокойство по поводу негативного влияния ИИ, причем 61% считают, что он может представлять угрозу для цивилизации.

Большинство американцев считает, что ИИ угрожает будущему человечества

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Опрос показал, что в три раза больше американцев предвидят негативные последствия от ИИ по сравнению с теми, кто не предвидит. 61% респондентов считают, что ИИ представляет опасность для человечества, и только 22% с этим не согласны.

Растущая популярность ИИ, примером которой является популярность чат-бота ChatGPT компании OpenAI, вызвала общественные дебаты и «гонку вооружений» в области ИИ среди крупнейших технологических компаний, таких как Microsoft и Google.

Законодатели и лидеры отрасли также обращают внимание на эти проблемы. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно выступил в Конгрессе США, подчеркнув необходимость регулирования (но не жесткого) для предотвращения потенциального злоупотребления ИИ.

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