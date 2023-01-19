Британцы передадут Украину более 200 единиц бронетехники

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - сказал Клеверли в ходе пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли.

Поставки танков для Украины — одна из важнейших для страны тем. Ferra объяснила, почему всё это происходит так долго, почему так сложно, и какие машины вероятнее всего смогут попасть в руки ВСУ.