Наука и технологии
13:59, 19 января 2023
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Британцы передадут Украину более 200 единиц бронетехники

И это не считая танки Challenger-2

Правительство Великобритании поставит Украине более 200 единиц бронетехники, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, чьи слова передает ТАСС. Эта техника будет отправлена в дополнение к 14 танкам Challenger-2, о которых стало известно раньше.

Британцы передадут Украину более 200 единиц бронетехники

Фото: Википедия

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - сказал Клеверли в ходе пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли.

Поставки танков для Украины — одна из важнейших для страны тем. Ferra объяснила, почему всё это происходит так долго, почему так сложно, и какие машины вероятнее всего смогут попасть в руки ВСУ.

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