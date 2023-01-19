Плюсы и минусы всех танков, которыми НАТО вооружит Украину

И нами, и не нами уже неоднократно было сказано, что судьба конфликта со стороны Украины сегодня зависит от возможности получать более-менее современные танки в более-менее существенном количестве.

Ситуация напоминает Санта-Барбару или ещё какой сериал про запутанные отношения «бесхребетного мямли и поехавшей социопатки» — одни официальные лица говорят «даём», другие что «не даём», третьи «возможно даём, но не торопите события, нужно взвесить все за и против, ситуация неоднозначная...» и прочий словесный пoноc.

Сегодня статью посвятим тому, почему всё так сложно, долго и не ясно, чем кончится.

Зачем украинской армии нужны танки?

Даже невооруженным взглядом видно, что ситуация патовая и обе стороны пока не способны взять инициативу. Украина уже получила серьёзные преимущества в ряде аспектов за счёт поставок, но радикального качественного и количественного превосходства не может добиться вот уже почти год.