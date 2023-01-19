Плюсы и минусы всех танков, которыми НАТО вооружит Украину

Плюсы и минусы всех танков, которыми НАТО вооружит УкраинуЕсли не «врубят заднюю» под предлогом трудностей
Поставки танков для Украины — одна из важнейших тем, и окончательно судьба поставок решается прямо сейчас. Сегодня мы объясним, почему всё это происходит так долго, почему так сложно, и какие машины вероятнее всего смогут попасть в руки ВСУ.
И нами, и не нами уже неоднократно было сказано, что судьба конфликта со стороны Украины сегодня зависит от возможности получать более-менее современные танки в более-менее существенном количестве.
Ситуация напоминает Санта-Барбару или ещё какой сериал про запутанные отношения «бесхребетного мямли и поехавшей социопатки» — одни официальные лица говорят «даём», другие что «не даём», третьи «возможно даём, но не торопите события, нужно взвесить все за и против, ситуация неоднозначная...» и прочий словесный пoноc.
Сегодня статью посвятим тому, почему всё так сложно, долго и не ясно, чем кончится.
Зачем украинской армии нужны танки?
Даже невооруженным взглядом видно, что ситуация патовая и обе стороны пока не способны взять инициативу. Украина уже получила серьёзные преимущества в ряде аспектов за счёт поставок, но радикального качественного и количественного превосходства не может добиться вот уже почти год.
Эшелон стареньких Леопардов, такие вскоре могут появиться на Украине
Thomas Imo/photothek/picture alliance
Основным успехам ВСУ обязано скорее противнику:
Киевское, сумское и черниговское направления были оставлены из-за необходимости нарастить плотность войск на более перспективных участках
Харьковское наступление удалось за счёт растянутости войск и отсутствия серьёзной линии обороны, на которую можно опереться. Поэтому ВСУ использовали стремительные рассекающие удары, комбинированные с глубокими рейдами
Херсон россияне оставили из-за неблагоприятной оперативной обстановки, которая начала складываться ещё летом
Последние месяцы таких откровенно слабых позиций сил РФ на Украине не осталось, следовательно, нет и успехов ВСУ. Ключевая проблема украинских сил — нехватка моторизации, боевых машин и танков, весомая часть которых уничтожены в ходе боёв или повреждены/исчерпали ресурс и нуждаются в капитальном ремонте.
Украинские солдаты (территориальная оборона?) под Херсоном
Getty Images
Радикальный рост бронетехники способен даст украинской армии шанс перехватить инициативу.
Если лёгкую и относительно лёгкую (БМП Брэдли и Мардер) технику Украина точно получит и использует для действий на растянутых линиях соприкосновения юга, то восточное направление требует более защищённой техники — танков.
Сколько ни хорони танки как «устаревшее оружие», на поле боя они несут свою роль, где их пока некому заменить — танк неуязвим к любому оружию, кроме специально противотанкового. Да и то, современные танки могут быть стойки к некоторым устаревшим ПТРК и БОПС (противотанковые кумулятивные ракеты и подкалиберные бронебойные — основные средства поражения танков).
При этом у самих бронированных монстров есть мощные орудия, которые точным огнём способны поражать почти любые типы иной техники и почти любые (кроме железобетонных бункеров и аналогичных сверхустойчивых конструкций) укрепления.
PT-91 Twardy — постсоветская польская модификация и без того неплохого экспортного Т-72М1. Пока это лучшее среди всего, что реально получила Украина с 24.02.2022
Konflikty.pl
Украине нужны танки для всех направлений, но особенно для восточного, где линия соприкосновения куда прочнее, а силы РФ местами продолжают наступать.
Почему не отправляют?
Причин несколько, но политические — не наш профиль, поэтому перечислим технические:
ВСУ и прочие военные формирования Украины по-прежнему в основе своей — армия советского типа с преимущественно советской техникой, экипажами и обслуживающей инфраструктурой под советскую технику. Советские штаты подразделений, в значительной степени советские же тактические приёмы и уровень квалификации военных специалистов.
Новая техника требует переквалификации танкистов, а главное — ремонтно-технических подразделений, уже имеющих опыт обслуживания советской в базе техники. Натовские танки — это другие двигатели, трансмиссии и подвески, а ещё это множество датчиков и иных электронных компонентов. Всё это требует не только новых знаний и навыков, но и новой культуры обращения, оснащения и условий.
Натовская техника использует не только иные типы боеприпасов, но и иные марки горюче-смазочных материалов, которые тоже придётся поставлять. Если европейские танки распределят по воинским формированиям, поставлять к ним ГСМ станет логистически крайне сложной задачей. А возможности прям сразу передать много всего у стран НАТО нет, из напрашивается следующий пункт:
Внутри современной модификации Leopard 2: максимум визуализации
sergeant-majoor Maartje Roos
- У стран, помогающих Украине, в запасе нет достаточно много танковых «консервов». Машины на хранении находятся в разным статусе и разном состоянии. Некоторая часть должна храниться на максимально боеспособном уровне: заправил, загрузил боекомплект, подкрутил, протёр — и в бой.
Только вот в таком статусе очень мало машин — часть их уходила на продажу, часть является НЗ для нужд самой страны, поэтому их передача — сложный бюрократический процесс. Иные танки на хранении — это пустые тележки: ни средств связи, ни средств наблюдения, ни систем управления огнём (СУО), ни дополнительной брони или динамического обвеса против современных средств поражения — ничего на них не установлено.
В таких случаях потребуется нанимать компании, которые придут, сформируют программу модернизации, подключат все свои департаменты или привлекут подрядчиков. Это может быть (и, скорее всего, будет) индивидуальная модификация для Украины. Но сформировать техзадание, выделить средства и собрать пакет модернизации, изготовить или найти нужное оборудование, установить его на танки, передать их на базы обучения — даже при максимальной спешке это месяцы и месяцы.
Замена двигатея Абрамс
Какие танки могут передать Украине
Мы в разное время рассказывали о натовских машинах и переписывать статьи не будем, дадим краткие справки:
Challenger 2
или Челленджер 2, британский основной боевой танк (ОБТ). Британский премьер заявил о готовности передать эскадрон (роту) таких машин в ближайшее время, заявления на таком уровне вряд ли окажутся дезинформацией.
Особенности — танк оснащён 120 мм нарезным орудим и боеприпасы от гладкоствольных Абрамсов и Леопардов к нему не подойдут. Это специфическая машина, не очень унифицированная по натовским стандартам. Великобритании придётся в одиночку помогать Украине обслуживать, обучать и содержать парк таких машин.
Челленджер 2
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Преимущества — одни из лучших показателей защищённости, что Челленджер неоднократно доказывал в боях в Ираке. Причём, как в области кинетических средств (бронебойные снаряды), так и кумулятивных (ракеты ПТРК или РПГ). А у нарезного длинного орудия очень низкие показатели рассеивания, поэтому оно одно из наиболее точных в НАТО.
Недостатки. Главный недостаток — пушка. Так как она нарезная, всё очень плохо в борьбе с танками противника — низкая скорость кинетических боеприпасов, отсутствие управляемых противотанковых ракет. Челенджер способен бороться только с довольно устаревшими машинами Т-72 или Т-80 до модификаций середины 1980-х годов.
Из-за особенностей компоновки и распределения бронемассы танк очень тяжёлый (до 75 тонн) и у него недостаточно мощный двигатель — разгон и маневренность хуже всех современных российских танков. Есть проблемы с прохождением мостов или понтонных переправ.
Несмотря на мощную защиту, против наиболее современных противотанковых средств у Челленджера 2 нет ничего внятного — более-менее решена проблема нижней лобовой детали навесной разнесённой бронёй, в остальном стойкости хватит лишь против лёгкого противотанкового оружия или довольно устаревших типов.
Леопард 2 А5 — наиболее современная модификация натовского танка среди всех, которые могут в большом количестве попасть на Украину
Krauss-Maffei Wegmann
Leopard 2
или Леопард 2, немецкий ОБТ. Не так давно мы опубликовали подробную статью о скорой передаче их Украине. Эта машина с гораздо большей вероятностью попадёт в руки ВСУ, нежели все остальные натовские танки.
Преимущества — широкий спектр современный боеприпасов, в том числе программируемых. Способен уверенно противостоять современным типам танков и эффективно отрабатывать большую часть типичных огневых задач.
Недостатки — очень мало машин в современных модификациях, ожидаемые Украиной модификации А4 и А5 распылены по миру и собрать нужное количество для ВСУ в какие-то приличные сроки натовцам будет проблематично. Защита у Леопардов тоже на уровне стандартов 1990-х годов, однако производитель Krauss-Maffei Wegmann располагает пакетами модернизаций, доводящих стойкость до максимальных значений — после доработок такие танки будут частично уязвимы только для ПТРК Корнет или БОПС последних поколений.
Это наиболее желаемая украинской армией машина — сравнительно простой и экономичный турбо-дизельный двигатель, да и вообще, Леопард-2 считается самым ремонтопригодным и надёжным натовским танком. Переход на них экипажей с танков советских типов будет наименее болезненным.
Abrams M1
Тут, правда, вилами по воде писано. С одной стороны, этих машин могут передать весьма много. Относительно современных М1А2 и уже устаревших М1А1 на хранении — завались.
Abrams M1A2
hdpic.club
Сложности сводятся к американской бюрократии и непростой внутриполитической ситуации. Придётся серьёзно модернизировать большую часть машин для поставок в зону реальных боевых действий, а главное — ВСУ вряд ли потянут содержание настолько сложной, прожорливой и капризной в обслуживании и ремонте машины.
Преимущества — великолепная система управления огнём даже на не самых современных модификациях, дальнобойные тепловизоры и точные баллистические вычислители делают боевую работу комфортной. Системы наблюдения и связи позволяют сражаться с полным представлением о том, что происходит на поле боя далеко впереди и сзади, взаимодействовать с внешними средствами разведки (БПЛА) и работать в сетецентрическом формате.
В модификациях М1А2 получил весьма надёжную защиту, которая дополняется пакетами навесной брони или динамической защиты. Начиная с SEP v3 можно установить КАЗ — комплекса активной защиты, который способен защитить от поражения любыми противотанковыми ракетами.
Стрельбы танков М1А1, на сегодня это устаревшая в целом модификация, но их много на хранении, и они не очень нужны
Недостатки — сложная даже по американским меркам машина. В первую очередь, если вы хотите американский Абрамс, вам понадобится организация тыла уровня американской армии, не меньше. Газотурбинному движку нужно много качественного горючего, квалифицированных ремонтников и хорошо оборудованных и оснащённых ремонтно-эвакуационных подразделений.
В теории, Абрамсов можно отправить много и они смогли бы резко увеличить боеспособность ВСУ. Проблема в том, что такую машину ВСУ очень сложно «переварить» и встроить в свою систему обеспечения. Подготовка к таким танкам потребует больше всего времени, усилий и средств.
По итогам
Челенджеры 2 могут поставить в ближайшие сроки (согласовано 14 машин), и как танк прорыва — это довольно серьёзная машина. Но их слишком мало — танк почти не экспортируется, это очень внутренняя машина для британской армии. Собрать достаточное количество таких танков, например, для оснащения танковой бригады просто невозможно — их нет, или британцам придётся отдавать свои машины из действующих частей.
Challenger II TES Megatrone в мультиспектральном камуфляже. Неизвестно какая модификация попадет на Украину, но вероятно из всех танков, упомянутых, в статье эти появятся раньше
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Леопарды 2: Германия способна передать 78 таких машин, а это почти полновесная танковая бригада (советских стандартов). Со временем появится возможность докупать такие машины в других странах в разных модификациях, на вооружении разных стран их свыше 1000 единиц. Некоторые устаревшие типы будет добыть легко, а их модернизация (или частичная модернизация) займёт не так много времени.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно Леопарды смогут стать усилением танковых частей Украины.
Ну а Абрамсы — «хрустальная мечта» Вооружённых сил Украины, из-за всех сложностей с этим танком, едва ли США попытаются вооружить им украинскую армию в обозримом будущем. Впрочем, если политики скажут «Надо! Срочно надо! Обязательно надо!» и выделят много денег на модернизацию ВСУ, и такое может случиться. Но это всё, разумеется, пока фантазии.
Ну а все остальные танки, как стран блока НАТО, так и других стран в повестке не фигурируют вообще.