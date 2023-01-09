Как изменят ситуацию на фронте натовские БМП для ВСУ

Информацию о поставках Украине боевых машин пехоты (БМП) — американских М2 Брэдли и немецких Мардер — подтверждают большинство авторитетных источников, поэтому есть смысл ожидать, что в течении нескольких недель или пары месяцев такие машины появятся в зоне боевых действий.

В интернете уже вышло несколько статей посвящённых сравнению этих БМП с советскими/российскими аналогами, велико искушение и нам поддаться этому, но делать так мы не станем. И проблема даже не в том, что на поле боя использование БМП не ограничивается дуэлями с себе подобными, а в том, что это многоцелевые боевые машины. Сводить всё к дуэлям — значит упустить много важных деталей и в итоге не понять, что эти поставки могут значить для хода боевых действий. И в целом, так вы не сможете оценить значение этих поставок в стратегическом смысле.

Но для этого мы тут и пишем статьи — чтобы стало понятнее.