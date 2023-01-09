Наука и технологии
13:31, 09 января 2023
10 мин.

Как изменят ситуацию на фронте натовские БМП для ВСУ

Или не изменят, или изменят чуть-чуть

Что умеют эти БМП, какова ценность БМП на поле боя вообще, и к чему это всё приведёт для России и Украины.

Как изменят ситуацию на фронте натовские БМП для ВСУ

Информацию о поставках Украине боевых машин пехоты (БМП) — американских М2 Брэдли и немецких Мардер — подтверждают большинство авторитетных источников, поэтому есть смысл ожидать, что в течении нескольких недель или пары месяцев такие машины появятся в зоне боевых действий.

В интернете уже вышло несколько статей посвящённых сравнению этих БМП с советскими/российскими аналогами, велико искушение и нам поддаться этому, но делать так мы не станем. И проблема даже не в том, что на поле боя использование БМП не ограничивается дуэлями с себе подобными, а в том, что это многоцелевые боевые машины. Сводить всё к дуэлям — значит упустить много важных деталей и в итоге не понять, что эти поставки могут значить для хода боевых действий. И в целом, так вы не сможете оценить значение этих поставок в стратегическом смысле.

Но для этого мы тут и пишем статьи — чтобы стало понятнее.

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LACW Emma Schwenke/Royal Australian Air Force/AP

Почему БМП — это важно

Мы могли бы просто нарисовать вам тут показатели бронезащиты и огневой мощи, а потом сделать выводы. Но вас ведь не забанили в Википедии? Да и куча справочников тоже обладают этой информацией, можете прочитать где угодно. Мы коснемся характеристик вкратце в конце, а сначала попытаемся объяснить ценность БМП на поле боя сегодня, а также разницу в идеологиях этих машин в СССР и НАТО — без этого выводы будут не выводами.

БМП как революция

Настоящее «рождение» БМП как самостоятельного класса бронетехники случилось в Войну Судного дня 1973 года между израильтянами и арабами. Тогда советские БМП-1 с пушками 2А28 Гром 73 мм и ПТУР Малютка (управляемые противотанковые ракеты) показали выдающиеся результаты, несмотря на то, что арабы, воевавшие на них, как обычно проиграли.

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БМП-1

БМП-1

war-book.ru

Комбинация кумулятивных выстрелов к пушке и противотанковых ракет превратили легкую и слабозащищённую машину в грозное оружие, что подтвердили огромные потери в танках израильской стороны. БМП-1 могла справиться с любым основным боевым танком (ОБТ) 1-го и 2-го поколений.

Можно сказать, тогда и закончилась эпоха танков как главной компоненты сухопутных сил — больше танковые кулаки не работали как пусть грубая, но решающая сила. Маневренную и приземистую БМП можно поразить с первого выстрела, но сделать это не так просто в боестолкновении с использованием застройки и складок местности.

СССР создал БМП-1, а вслед за ней БМП-2, так как показатели точности пушки 73 мм были не высоки, особенно при работе на большие дистанции — БМП-2 получила автоматическую пушку 2А42 30 мм, с которой огневое воздействие на минуту времени выросло вместе с точностью, а это и важно при работе по легкой бронетехнике. Также автоматический огонь пригождался как зенитное средство против непосредственно атакующих вертолётов.

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БМП-2 — основная БМП в ВС РФ

БМП-2 — основная БМП в ВС РФ

Vitaly V. Kuzmin

Противотанковая компонента полностью перешла к ПТУР нового поколения Конкурс. Боевое крещение они прошли в Афганистане, где дополнительно выигрывали за счёт высокого угла подъема орудия — вкупе с автоматическим огнем БМП-2 ощутимо выигрывала у первой машины во внезапных столкновениях с душманами на крутых серпантинах.

БМП в НАТО

НАТО ранее сделало ставку на гусеничные бронетранспортёры (БТР) типа М113. Они тоже произвели свою революцию — полностью алюминиевый бронекорпус снижал вес, давая характеристики защиты заметно выше не только советских БТР, но и БМП, особенно в боковых проекциях. Только вот серьёзного вооружения не было предусмотрено — всё ограничилось пулемётом 12,7 мм.

Понимая растущую роль легкой бронетехники на поле боя, американцы придумывали различные варианты М113 с противотанковыми ракетами, но всё было не то. Советские БМП давали фору и надо было отвечать. Важно то, что эти события совпали с другим важным процессом — профессионализации армии США, то есть заменой призывной армии на контрактную.

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БТР М113 долгое время оставалось единственной боевой машиной для пехоты США

Expert Infantry

В новых условиях доктрина США предполагала решать потенциальный конфликт с СССР не сопоставимым числом техники, а искать пути качественного превосходства. Поэтому важнейшим критерием новой американской БМП стала выживаемость — нужно было создать технику, которая могла бы противостоять основным угрозам для машин такого класса — автопушкам 30 мм и РПГ (противотанковым гранатомётам).

А если проще — поражать советские БМП с дистанций, на которых американцы сами оставались бы неуязвимыми для пушечного огня.

БМП на современном поле боя

На сегодня классы БМП и БТР становятся более размытыми. Преимущественно колесные БТР имеют теперь серьёзную защиту, в том числе от мин, РПГ, тяжёлых пулемётов и автопушек (за счёт доп. усиления), и серьёзное вооружение из тех же автопушек и собственных ПТУР типа Джавелин или Спайк. Но БМП пошли ещё дальше — в первую очередь, в плане защиты.

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М2А1 Брэдли во время Войны в Заливе

М2А1 Брэдли во время Войны в Заливе

SGT. Brian Cumper | Wikipedia

Современные БМП типа поздних модификаций М2 Брэдли или немецких Пума имеют защиту не только от большинства РПГ, но и некоторых ПТУР за счёт накладных элементов динамической защиты. При этом больше внимания уделяется противодействию флангового огня, или боковым проекциям.

Всё это дополняется тепловизионными каналами как наводчика, так и командира, сетецентрическим компонентам вроде спутниковой навигации и обмену данными со средствами разведки и другими боевыми машинами, что сводит почти на ноль риск дружественного огня и повышает ситуационную осведомлённость.

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Wikipedia

Ранние были дополнением для танковых подразделений, потому что плотность огня росла, а огневых средств становилось всё больше и они были всё могущественнее — вместо танкового десанта пехота получила свою машину, чтобы теснее взаимодействовать с танками. Более солидное вооружение помогало снять с танков нагрузку и взять на себя ряд огневых задач, как при прорыве обороны, так и особенно в развитии прорыва и ухода на тактическую/оперативную глубину.

Мотострелковое отделение и его боевая машина

Мотострелковое отделение и его боевая машина

И всё это произошло потому, что появились РПГ и переносные комплексы противотанковых ракет. Всё это вернуло пехоте высокий статус на поле боя — пехота больше не средство зачистки траншей и закрепления захваченных рубежей, а полноценный боевой инструмент. С собственной боевой машиной пехота могла снова решать задачи самостоятельно — захват населённых пунктов и станций, бои в застройке или промзоне.

Теперь БМП ещё более многуфункциональная боевая машина — что с пехотой, что без — в первую очередь, за счёт возросшей живучести. Эффективна не только как средство прорыва во взаимодействии с танками, но и в рейдовых операциях, штурмах, городских боях, разведке. А если нет чёткой линии фронта и сложных погодных условий, часто оказывается более удобным средством, чем тяжёлые и прожорливые танки.

Современная БМП способна решать широчайший спектр огневых задач — работать по скоплениям живой силы, укрытой живой силе, укреплённым огневым позициям, лёгкой бронетехнике, танкам, расчётам противотанковых комплексов. Экипажи БМП, как правило, хорошо осведомлены о том, что происходит на поле боя, поэтому очень эффективно используют как естественные укрытия, так городскую среду для уклонения от ответного огня или маскировки. И всё это некоторым образом компенсирует в целом слабое в сравнении с танком бронирование.

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БМП Мардер А3 — наиболее вероятный кандидат для поставок Украине

БМП Мардер А3 — наиболее вероятный кандидат для поставок Украине

Patrik Stollarz AFP

Брэдли и Мардер — что это за БМП?

Теперь вкратце пробежимся по конкретным данным.

БМП Marder или по-русски Куница — это первая настоящая БМП в НАТО, во многом задавшая стандарт таких машин на многие годы. Она была разработана и встала на вооружение немногим позже советской БМП-1, но уже тогда имела одно важное преимущество — бронезащиту.

Советская БМП-1/2 была более-менее защищена в лобовой проекции, да и то скорее за счёт скорее высоких углов наклона лобовых деталей. С бортов же толщина в 5 мм легко пробивалась пулемётами 12,7 мм с любых тактических дистанций.

Немцы использовали толщины броневой стали от 20 до 45 мм, что давало защиту от 20-30 мм автопушек в лобовой проекции, и от 14,5 мм пулемётов КПВ в борта и корму. Позднее в модификации А3 такая БМП получила дополнительную защиту в виде разнесённых накладных элементов, что серьёзно повышало защиту от 30 мм бронебойных выстрелов пушек БМП-2.

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Вооружение простое — 20 мм автопушка + 7,62 мм пулемёт + ПТРК Милан, ну и опционально огонь пехотинцев внутри, хотя поздние модификации с накладной бронёй не позволяют и этого. Основные модификации на сегодня:

  • Marder 1 A3 — модернизация 80-90-х годов с дополнительной защитой, самая массовая в серии.

  • Marder 1 A5 — модернизация на основе опыта войны в Афганистане, внимание уделено противоминной защите и улучшению условий для экипажа и десанта. Ну и устаревшие ПТРК Милан заменили на продвинутые израильские Спайки.

Остальное — куча модификаций, включавшие обновление радиостанций и приборов наблюдения, доработку подвески, более мощный двигатель и специальные машины.

M2 Bradley

М2А2 Брэдли с дополнительной защитой — ещё одна наиболее вероятная в модификация поставках Украине

М2А2 Брэдли с дополнительной защитой — ещё одна наиболее вероятная в модификация поставках Украине

SGT. TIMOTHY KINGSTON | 3RD INFANTRY DIVISION

Более поздняя машина из США, созданная как элемент поддержки танков М1 Абрамс, а также как истребитель танков за счёт надёжного и проверенного боями ПТРК TOW. Бронезащита строится на герметичной алюминиевой коробке и обеспечивает круговую стойкость к бронебойно-зажигательным боеприпасам типа Б-32 от 14,5 мм КПВ. В версии М2А2 учитывается защита уже от 30 мм.

Позднее в модификации М2А3 броня стала многослойной с многочисленными навесными элементами и динамической защитой BRAT — стойкость против 30 мм пушек БМП-2 на основных тактических дистанциях и от РПГ-7. Сказался опыт применения в операции «Буря в Пустыне», хотя для машин Брэдли он в целом был великолепным — потери оказались в 5 раз меньше, чем у танков Абрамс, а уничтожено вражеских танков в 3 раза больше!

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BRAT... ой, не то...

Фото: Брат 2

Последняя версия М2А4 уже включает и комплексы активной защиты IronFist, позволяющие справляться с любыми ПТРК, а также элементы сетецентрической войны — GPS-навигация с позиционированием, защищённые каналы связи, обмен разведданными внутри тактических подразделений. И подвижность выросла, за счёт более мощного двигателя и доработки подвески.

Вооружение во всех модификациях примерно одинаковое — 25 мм автопушка М242, которая после «Бури в Пустыне» получила собственный подкалиберный оперенный боеприпас М919, который позволяет бороться с любой лёгкой бронетехникой и поражать старые ОБТ типа Т-55/62 в уязвимые места бортового бронирования.

Помимо пулемёта система вооружений усилена ПТРК TOW с оптоволоконным кабелем, которое от советских аналогов выгодно отличает удалённое управление — оператору не нужно вылезать из техники для работы по танкам. Хотя для перезарядки пусковой вылезти придётся — но даже при этом заряжающий укрыт башней и может выполнять перезарядку даже на ходу.

Стрельбы из TOW

Серия М2 дополнена M3 Bradley — это разведывательная машина или, в некоторых случаях, лёгкий танк. За счёт отказа от десанта (есть место для двух разведчиков) улучшена защита и значительно больше боекомплект выстрелов и ракет. Именно на ней в основном применяется комплекс динамической защиты BRAT и усиление титановыми накладками уязвимых участков. Ещё такая машина служит огневой поддержкой танков Абрамс как БМПТ.

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Перспективы для Украины

Здесь, боюсь, не будет оригинальных выводов.

В целом данные машины значительно превосходят по защите и многопрофильности устаревшие БМП-1/2, но примерно равны по огневым возможностям. При этом они немного уступают БМП-3, в первую очередь, по огневой мощи. Только вот БМП-3 — не самая массовая машина: их у РФ 720 единиц, из которых выбыло по разным причинам порядка 200 на сегодня.

M3 Брэдли

M3 Брэдли

Sgt. Ian Schell | Wikipedia

Превосходство натовских машин в живучести — это следствие отказа от опции амфибийности, фетиша советских военачальников, которые обрекли отечественные машины иметь тонкую бронезащиту. Да, в итоге зарубежные БМП разжирели до свыше 30 тонн, но в текущем конфликте это почти не играет роли.

При этом известно ещё и о поставках армии Украины 40 машин Мардер (вероятно А3) и 50 машин Брэдли М2А2. У них лучше бронирование, лучше компоненты наблюдения и системы управления огнем, но нет «сетецентрических» элементов, то по электронике это техника начала 90-х.

В условиях боевых действий всю эту технику можно растянуть… ну, на 5 батальонов или даже 2 бригады, так как штаты военного времени, как правило, меньше. Что снова способно дать преимущество только на отдельных участках. Конечно, поставки усилят и другими машинами, но это почти всегда МРАП и устаревшие БТР, которые закроют некоторый дефицит техники, но не более.

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Можно прогнозировать, что эти машины усилят группировку войск в диком поле — в частности, в Запорожье на растянутом фронте их боевые возможности проявят себя максимально эффективно. Но для Донбасса и Луганска, где линия обороны плотнее и насыщеннее, украинцам не справиться без более тяжёлой техники.

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