Наука и технологии
13:16, 14 января 2023
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Британия отправит на Украину танковый эскадрон

Сообщили источники

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал “добро” на передачу Украине танкового эскадрона, сообщает The Independent со ссылкой на источники.

Британия отправит на Украину танковый эскадрон

Фото: Defence Imagery UK

Согласно сообщениям, четыре основных боевых танка Challenger 2 британской армии будут немедленно отправлены в Восточную Европу, “а вскоре за ними последуют еще восемь”, передает издание. В результате этого шага Великобритания станет первой западной страной, которая поставит украинцам основные боевые танки.

Источник The Sun в Даунинг-Сент сообщил, что Сунак проинформирует президента Украины Владимира Зеленского об этом плане в субботу по местному времени.

Ранее военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия сможет успешно противостоять западным танкам, которые НАТО может передать Украине.

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