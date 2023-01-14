Британия отправит на Украину танковый эскадрон

Согласно сообщениям, четыре основных боевых танка Challenger 2 британской армии будут немедленно отправлены в Восточную Европу, “а вскоре за ними последуют еще восемь”, передает издание. В результате этого шага Великобритания станет первой западной страной, которая поставит украинцам основные боевые танки.

Источник The Sun в Даунинг-Сент сообщил, что Сунак проинформирует президента Украины Владимира Зеленского об этом плане в субботу по местному времени.

Ранее военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия сможет успешно противостоять западным танкам, которые НАТО может передать Украине.