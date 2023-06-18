Британия усилит кибербезопасность Украины: будет выделено $32 млн

Премьер-министр Риши Сунак подчеркнул важность защиты «критической национальной инфраструктуры» Украины путем усиления возможностей киберзащиты. Ожидается, что средства будут использованы для «обнаружения и предотвращения киберугроз, исходящих из России, а также для эффективного реагирования на них», – утверждается в документе.

Интересно, что недавно сложная цепочка технологических поставок вызвала обеспокоенность в иностранных СМИ (и не только) по поводу присутствия китайских компонентов в западных военных и разведывательных сетях. Что они с ними будут делать - пока что неизвестно.