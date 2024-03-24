Британский аналитик: Россия нанесла мощнейший удар за всю СВО

В интервью YouTube-каналу Duran Меркурис охарактеризовал атаку как наиболее масштабную и технически изощренную. Он подчеркнул, что уровень координации атак дронов и ракетных ударов значительно превышал все, что было применено ранее. Меркурис также выразил мнение о близости украинской системы ПВО к полному коллапсу.

Ранее Василий Дандыкин, капитан первого ранга в запасе и военный эксперт, в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением о состоянии противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Дандыкин считает, что, хотя ВС РФ «ситуативно не имеют полного господства в небе над Украиной», они «обладают преимуществом». Он отмечает, что ПВО Украины все еще функционирует, получая снаряды и ракеты извне. Эксперт, однако, подчеркивает, что возможности ПВО Украины значительно ограничены.