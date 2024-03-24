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Наука и технологии
Опубликовано 24 марта 2024, 22:30
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Британский аналитик: Россия нанесла мощнейший удар за всю СВО

22 марта
Пару дней назад Россия, по словам британского аналитика Александра Меркуриса, нанесла самый мощный удар по военным объектам на Украине за все время специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Лента.ру.

В интервью YouTube-каналу Duran Меркурис охарактеризовал атаку как наиболее масштабную и технически изощренную. Он подчеркнул, что уровень координации атак дронов и ракетных ударов значительно превышал все, что было применено ранее. Меркурис также выразил мнение о близости украинской системы ПВО к полному коллапсу.

Ранее Василий Дандыкин, капитан первого ранга в запасе и военный эксперт, в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением о состоянии противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Дандыкин считает, что, хотя ВС РФ «ситуативно не имеют полного господства в небе над Украиной», они «обладают преимуществом». Он отмечает, что ПВО Украины все еще функционирует, получая снаряды и ракеты извне. Эксперт, однако, подчеркивает, что возможности ПВО Украины значительно ограничены.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Россия
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#Украина