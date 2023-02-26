Будет ли будущее у армии Украины без поддержки НАТО

По мнению американского полковника, вооруженные силы Украины развалятся без военных НАТО, которые будут комплектовать части и выполнять боевые задачи. МакГрегор считает, что Киев на данный момент испытывает сильную нехватку военных кадров. Именно поэтому стране сейчас приходится “калечить мальчиков, стариков и женщин в рядах своей армии”.

Ранее президент США Джо Байден во время своей поездки на Украины и Польшу в одном из интервью заявил, что украинскому президенту на данный момент не нужны истребители F-16.