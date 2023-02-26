Будет ли будущее у армии Украины без поддержки НАТО

12:18, 26 февраля 2023
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Будет ли будущее у армии Украины без поддержки НАТОСпойлер: нет
Вооруженные силы Украины развалятся без помощи со стороны НАТОвских специалистов, сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в эфире ведущего Fox News Такера Карлсона. Его слова цитирует Лента.ру.
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По мнению американского полковника, вооруженные силы Украины развалятся без военных НАТО, которые будут комплектовать части и выполнять боевые задачи. МакГрегор считает, что Киев на данный момент испытывает сильную нехватку военных кадров. Именно поэтому стране сейчас приходится “калечить мальчиков, стариков и женщин в рядах своей армии”.
Ранее президент США Джо Байден во время своей поездки на Украины и Польшу в одном из интервью заявил, что украинскому президенту на данный момент не нужны истребители F-16.