Бывшая девушка Илона Маска представила имитирующее ее голос ПО

Граймс, которая ранее предлагала своим поклонникам создавать музыку с использованием ее голоса, заявила, что она разделит 50% гонорара за любую успешную песню, созданную искусственным интеллектом.

Однако артистка предупредила, что будет блокировать экстремальные варианты использования программного обеспечения, такие как «нацистский гимн» в «ее» исполнении или «песни об убийстве младенцев».

Проект работает на основе генеративного ИИ Triniti.

По мнению большинства специалистов, искусственный интеллект в будущем станет универсальной технологией. Примерно такой же, как сейчас Интернет или электричество. Но чем это может быть опасно для мира в целом?