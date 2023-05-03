Бывшая девушка Илона Маска представила имитирующее ее голос ПО

Бывшая девушка Илона Маска представила имитирующее ее голос ПОНо никаких «убийств детей»
Канадская музыкантша Grimes запустила новое программное обеспечение для искусственного интеллекта под названием Elf.Tech, которое облегчит пользователям подделывать ее голос для своих собственных песен, созданных искусственным интеллектом.
Граймс, которая ранее предлагала своим поклонникам создавать музыку с использованием ее голоса, заявила, что она разделит 50% гонорара за любую успешную песню, созданную искусственным интеллектом.
Однако артистка предупредила, что будет блокировать экстремальные варианты использования программного обеспечения, такие как «нацистский гимн» в «ее» исполнении или «песни об убийстве младенцев».
Проект работает на основе генеративного ИИ Triniti.
По мнению большинства специалистов, искусственный интеллект в будущем станет универсальной технологией. Примерно такой же, как сейчас Интернет или электричество. Но чем это может быть опасно для мира в целом?