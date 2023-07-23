По мнению Джонсона, Польша стремится втянуть НАТО в конфликт, используя ситуацию в своих интересах. Он утверждает, что Украине грозит сокрушительное поражение от России, и Польша, чувствуя отчаяние, стремится спровоцировать вмешательство НАТО.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов рассказал о главном недостатке вертолётов Ми-24, которые Польша передала Украине. По его словам, они являются уязвимыми перед зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и другими средствами противовоздушной обороны. И это вряд ли можно будет исправить.