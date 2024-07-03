Caviar открыла предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro в уникальной упаковке

Российская компания Caviar, известная своими роскошными модификациями смартфонов и носимой электроники, объявила о начале предзаказа на iPhone 16 Pro и Pro Max, которые Apple планирует выпустить осенью 2024 года. Устройства предлагаются с различными дорогими отделками, такими как золото, кожа, титан и бриллианты. Кроме того, компания представила своего собственного виртуального помощника Nero на базе искусственного интеллекта.

Caviar также предлагает персонализированные видеопоздравления, которые воспроизводятся при открытии специальной упаковки «Нейробокс». Предзаказанные устройства ожидаются к доставке в октябре 2024 года. Цены на iPhone 16 Pro и Pro Max варьируются от 530 тыс. до 40 млн рублей в зависимости от выбранной конфигурации. Покупатели могут оформить предзаказ на устройства с использованием уже существующих дизайнов для iPhone 15 Pro.

Компания подчеркнула, что предзаказ даёт возможность зафиксировать цену и получить устройство с приоритетной доставкой, несмотря на возможные изменения в курсе валюты до момента выпуска.