Ценами на такси в России может заняться государство

Он подчеркнул, что предприниматели ведут себя несдержанно, что приводит к исторически высоким ценам на такси из-за неравномерного развития отрасли, усугубляемого ростом стоимости топлива и транспортных средств.

Арефьев считает, что государство должно устранить факторы, косвенно влияющие на ценообразование в такси. Он предлагает решить проблему нехватки транспортных средств и высоких цен на импортные автомобили, поскольку они способствуют росту стоимости поездок на такси.

Возможным решением может стать снижение импортных тарифов на автомобили, что позволит урегулировать эти вопросы и стабилизировать цены для населения.