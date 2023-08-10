Наука и технологии
15:25, 10 августа 2023
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Ценами на такси в России может заняться государство

По крайней мере депутат Арефьев предложил такой подход

В ситуацию с тарифами на такси должно вмешаться российское государство, поскольку рынок сам не может выработать ценовую политику, отвечающую потребностям граждан. Такой подход предложил в беседе с Лентой.ру зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ценами на такси в России может заняться государство

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Он подчеркнул, что предприниматели ведут себя несдержанно, что приводит к исторически высоким ценам на такси из-за неравномерного развития отрасли, усугубляемого ростом стоимости топлива и транспортных средств.

Арефьев считает, что государство должно устранить факторы, косвенно влияющие на ценообразование в такси. Он предлагает решить проблему нехватки транспортных средств и высоких цен на импортные автомобили, поскольку они способствуют росту стоимости поездок на такси.

Возможным решением может стать снижение импортных тарифов на автомобили, что позволит урегулировать эти вопросы и стабилизировать цены для населения.

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