Ценами на такси в России может заняться государство

Ценами на такси в России может заняться государствоПо крайней мере депутат Арефьев предложил такой подход
В ситуацию с тарифами на такси должно вмешаться российское государство, поскольку рынок сам не может выработать ценовую политику, отвечающую потребностям граждан. Такой подход предложил в беседе с Лентой.ру зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
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Он подчеркнул, что предприниматели ведут себя несдержанно, что приводит к исторически высоким ценам на такси из-за неравномерного развития отрасли, усугубляемого ростом стоимости топлива и транспортных средств.
Арефьев считает, что государство должно устранить факторы, косвенно влияющие на ценообразование в такси. Он предлагает решить проблему нехватки транспортных средств и высоких цен на импортные автомобили, поскольку они способствуют росту стоимости поездок на такси.
Возможным решением может стать снижение импортных тарифов на автомобили, что позволит урегулировать эти вопросы и стабилизировать цены для населения.