Частная компания SpaceX Маска перестанет быть таковой

Ранее Илон Маск говорил, что Starlink сможет появиться на бирже только через несколько лет, когда его доходы станут более стабильными. SpaceX ситуацию не комментирует.

По данным Wall Street Journal, SpaceX готовится к сделке, которая может оценить компанию примерно в 800 миллиардов долларов. Такая оценка сделает SpaceX самой дорогой частной компанией в мире.

Параллельно Bloomberg сообщает, что SpaceX планирует продажу инсайдерских акций по цене около 300 долларов за штуку, что соответствует оценке примерно в 560 миллиардов.