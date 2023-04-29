Часы Apple Watch отвязали от iPhone: почему это так важно

Снятие ограничения позволит пользователям синхронизировать свои Apple Watch с несколькими устройствами одновременно. Хотя пока неясно, будет ли процесс настройки по-прежнему требовать наличия iPhone, эта новая функция может стать переломным моментом для тех, кто, как минимум, регулярно переключается между несколькими устройствами Apple. Нынешние ограничения таким людям не особо нравятся.

Помимо банального улучшения удобства существующих пользователей, это решение также может побудить больше людей приобрести Apple Watch, поскольку она позволит им пользоваться ими, даже если у них нет iPhone.

Слухи, кстати, совпадают с недавним сообщением Bloomberg о том, что Apple впервые добавит приложение "Здоровье" на iPad в iPadOS 17, что может еще больше расширить сферу применения устройства.