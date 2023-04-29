Часы Apple Watch отвязали от iPhone: почему это так важно

Часы Apple Watch отвязали от iPhone: почему это так важноИ не только для людей, но и Apple
Пользователи Apple Watch получат возможность сопрягать свои смарт-часы с несколькими устройствами, включая iPhone, iPad и Mac, о чем мы писали ранее. 9to5Mac объяснили, почему это так важно, делимся основными тезисами.
Снятие ограничения позволит пользователям синхронизировать свои Apple Watch с несколькими устройствами одновременно. Хотя пока неясно, будет ли процесс настройки по-прежнему требовать наличия iPhone, эта новая функция может стать переломным моментом для тех, кто, как минимум, регулярно переключается между несколькими устройствами Apple. Нынешние ограничения таким людям не особо нравятся.
Помимо банального улучшения удобства существующих пользователей, это решение также может побудить больше людей приобрести Apple Watch, поскольку она позволит им пользоваться ими, даже если у них нет iPhone.
Слухи, кстати, совпадают с недавним сообщением Bloomberg о том, что Apple впервые добавит приложение "Здоровье" на iPad в iPadOS 17, что может еще больше расширить сферу применения устройства.