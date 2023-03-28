ChatGPT оказался чрезвычайно плох в популярной игре

Автор Science Alert, профессор Университета Голуэя решил протестировать чат-бота на Wordle — популярной игре, в которой нужно угадывать слово дня. Используя последнее поколение модели под названием ChatGPT-4, исследователь обнаружил, что её производительность при решении головоломки была на удивление низкой.

Так, пять из шести ответов ChatGPT не соответствовали шаблону. Оказалось, что чат-бот также плохо работает с палиндромами.