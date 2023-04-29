ChatGPT пошла на поводу властей Италии: зато чат-бот снова доступен в стране

OpenAI заявила, что решила вопросы, поднятые надзорным органом, в том числе добавила информацию о том, как она собирает и использует данные, и новую форму для пользователей из ЕС, чтобы они могли возражать против использования их данных для обучения.

Компания также добавила инструмент для проверки возраста пользователей при регистрации. OpenAI заявила, что рада снова приветствовать итальянских пользователей и по-прежнему намерена защищать их конфиденциальность.

Регулирующий орган подчеркнул важность соблюдения правил конфиденциальности данных ЕС, но также признал важность развития ИИ.

Ранее стало известно, что мужчина выиграл в лотерею благодаря ChatGPT, который подобрал выигрышные номера на основе данных выигрышей предыдущих лет.