Человеческие черепа нашли в посылке, проходившей рентген в аэропорту

Человеческие черепа нашли в посылке, проходившей рентген в аэропортуОтправляли из Мексики в США
В международном аэропорту мексиканского города Керетаро в посылке, которая проходила рентген, были обнаружены четыре человеческих черепа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Twitter-аккаунт Национальной гвардии Мексики.
Фото: Reuters
Посылка была обнаружена с помощью рентгеновских лучей во время досмотра товаров, отправляемых курьерскими компаниями. Черепа разных размеров были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу, при этом никаких документов обнаружено не было.
По данным местных СМИ, человеческие останки были привезены из города Апацинган,что в штае Мичоакан. Посылка предназначалась для перевозки в американский штат Южная Каролина.
В ходе расследования полиция конфисковала черепа.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность принятия новых мер предосторожности в отношении людей, приезжающих из Китая, где наблюдается стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом.