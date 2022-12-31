Наука и технологии
14:28, 31 декабря 2022
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Человеческие черепа нашли в посылке, проходившей рентген в аэропорту

Отправляли из Мексики в США

В международном аэропорту мексиканского города Керетаро в посылке, которая проходила рентген, были обнаружены четыре человеческих черепа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Twitter-аккаунт Национальной гвардии Мексики.

Человеческие черепа нашли в посылке, проходившей рентген в аэропорту

Фото: Reuters

Посылка была обнаружена с помощью рентгеновских лучей во время досмотра товаров, отправляемых курьерскими компаниями. Черепа разных размеров были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу, при этом никаких документов обнаружено не было.

Человеческие черепа нашли в посылке, проходившей рентген в аэропорту

Reuters

По данным местных СМИ, человеческие останки были привезены из города Апацинган,что в штае Мичоакан. Посылка предназначалась для перевозки в американский штат Южная Каролина.

В ходе расследования полиция конфисковала черепа.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность принятия новых мер предосторожности в отношении людей, приезжающих из Китая, где наблюдается стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом.

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