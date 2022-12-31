Человеческие черепа нашли в посылке, проходившей рентген в аэропорту

По данным местных СМИ, человеческие останки были привезены из города Апацинган,что в штае Мичоакан. Посылка предназначалась для перевозки в американский штат Южная Каролина.

В ходе расследования полиция конфисковала черепа.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность принятия новых мер предосторожности в отношении людей, приезжающих из Китая, где наблюдается стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом.