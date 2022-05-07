"Человек окажется на Марсе в этом десятилетии": в компании Илона Маска высказались о скорой колонизации планеты

“Нам нужно доставить большой груз на поверхность Марса, и тогда люди начнут думать об этом более серьезно. И тогда, я думаю, в течение пяти или шести лет люди поймут, что это реальное место, куда можно отправиться.”, - заявила она, добавив, что человека окажется на Марсе и Луне уже в этом десятилетии.

Компания разрабатывает огромный многоразовый космический корабль под названием Starship, который должен будет доставлять людей и полезные грузы на Луну и Марс.

В планах Starship уже есть несколько лунных миссий. Например, в 2018 году японский миллиардер Юсаку Маэдзава заказал корабль для полета вокруг Луны с датой запуска в 2023 году. А НАСА выбрало Starship в качестве первого лунного корабля с экипажем для своей программы Artemis, в рамках которой планируется высадить астронавтов вблизи южного полюса Луны в 2025 году.