Чем полезен миндаль во время занятий спортом

Недавнее рандомизированное контролируемое исследование показало, что участники женского и мужского пола, которые ежедневно съедали 57 граммов миндаля в течение одного месяца, имели больше полезного жира в крови сразу после интенсивных упражнений. Окисленный жир оказывает благотворное влияние на метаболическое здоровье и регуляцию энергии.

Учёные пришли к выводу, что ежедневное употребление миндаля приводит к изменению обмена веществ, снижению воспаления и окислительного стресса от физических упражнений и позволяет организму быстрее восстанавливаться.