Наука и технологии
15:58, 09 января 2023
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Чем полезен миндаль во время занятий спортом

Лучше его есть ежедневно

Для тех, кто регулярно занимается спортом, ежедневное употребление миндаля может быть полезно.

Чем полезен миндаль во время занятий спортом

Фото: Unsplash

Недавнее рандомизированное контролируемое исследование показало, что участники женского и мужского пола, которые ежедневно съедали 57 граммов миндаля в течение одного месяца, имели больше полезного жира в крови сразу после интенсивных упражнений. Окисленный жир оказывает благотворное влияние на метаболическое здоровье и регуляцию энергии.

Учёные пришли к выводу, что ежедневное употребление миндаля приводит к изменению обмена веществ, снижению воспаления и окислительного стресса от физических упражнений и позволяет организму быстрее восстанавливаться.

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