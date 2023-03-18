Чем полезны "стукачи" в сфере кибербезопасности

Чем полезны "стукачи" в сфере кибербезопасностиВсе ради обычных людей
Кибербезопасность все чаще становится острой необходимостью, нежели обычной практикой для бизнеса. Соответственно растет и роль информаторов (“стукачей”, осведомителей, кому как удобно их называть) в индустрии безопасности.
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Если вкратце, то это сотрудники, которые сообщают о неправомерных действиях со стороны своей компании или коллег, часто анонимно. В контексте кибербезопасности они обычно сообщают о ненадлежащей киберзащите или о сокрытии взломов, а также утечек компанией.
Главная роль информаторов в кибербезопасности заключается в том, чтобы заставить компании соблюдать правила безопасности. Потому что практика наказания компаний со стороны закона из-за плохой защиты данных людей встречается все чаще.
Именно осведомители заполняют пробелы в расследовании, которые могут допустить правительственные организации во время расследования.
К тому же у компаний может возникнуть соблазн замять ситуацию, например, с утечкой данных, надеясь избежать репутационного ущерба. Однако информаторы гарантируют, что пострадавшие стороны узнают об инцидентах.