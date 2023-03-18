Чем полезны "стукачи" в сфере кибербезопасности

Если вкратце, то это сотрудники, которые сообщают о неправомерных действиях со стороны своей компании или коллег, часто анонимно. В контексте кибербезопасности они обычно сообщают о ненадлежащей киберзащите или о сокрытии взломов, а также утечек компанией.

Главная роль информаторов в кибербезопасности заключается в том, чтобы заставить компании соблюдать правила безопасности. Потому что практика наказания компаний со стороны закона из-за плохой защиты данных людей встречается все чаще.

Именно осведомители заполняют пробелы в расследовании, которые могут допустить правительственные организации во время расследования.

К тому же у компаний может возникнуть соблазн замять ситуацию, например, с утечкой данных, надеясь избежать репутационного ущерба. Однако информаторы гарантируют, что пострадавшие стороны узнают об инцидентах.