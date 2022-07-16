Чем полезны высокоинтенсивные тренировки для мозга

В исследовании участвовали 56 подростков. Их разделили на две группы. Первая выполняла как минимум две высокоинтенсивные интервальные тренировки в неделю в течение 16 недель. Тренировка продолжительностью от 8 до 20 минут включала комбинацию аэробных упражнений и упражнений с утяжелителями.

Участники прошли сканирование мозга до и после 16-недельного периода для оценки изменений, вызванных физическими упражнениями. Оказалось, что у тех, кто тренировался, повышалась концентрация двух маркеров метаболической активности мозга. Кроме того, изменения гиппокампа были связаны с улучшением мышечной и рабочей памяти.

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