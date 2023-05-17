Чем украинская армия начиняет свои дроны

Чем украинская армия начиняет свои дроныИ какие еще дроны страна использует
Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов пролил свет на возможности беспилотников, используемых украинскими вооруженными силами (ВСУ). Его слова передает Ura.ru.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
По словам Кнутова, ВСУ используют беспилотники-камикадзе, которые могут пролететь до десяти километров и поразить бронетехнику и артиллерию. Эти беспилотники модифицированы небольшим количеством пластидов, весом всего в пару килограммов, что достаточно для вывода из строя танка или поражения бронетехники.
Кроме того, когда требуется большая полезная нагрузка, ВСУ используют беспилотник UJ-22, способный нести 18 килограммов взрывчатки, что позволяет производить значительные разрушения.
Ранее SkyNews писало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак скоро объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров