Наука и технологии
16:45, 17 мая 2023
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Чем украинская армия начиняет свои дроны

И какие еще дроны страна использует

Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов пролил свет на возможности беспилотников, используемых украинскими вооруженными силами (ВСУ). Его слова передает Ura.ru.

Чем украинская армия начиняет свои дроны

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

По словам Кнутова, ВСУ используют беспилотники-камикадзе, которые могут пролететь до десяти километров и поразить бронетехнику и артиллерию. Эти беспилотники модифицированы небольшим количеством пластидов, весом всего в пару килограммов, что достаточно для вывода из строя танка или поражения бронетехники.

Кроме того, когда требуется большая полезная нагрузка, ВСУ используют беспилотник UJ-22, способный нести 18 килограммов взрывчатки, что позволяет производить значительные разрушения.

Ранее SkyNews писало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак скоро объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров

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