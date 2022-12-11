Что добавить в утренний кофе, чтобы сохранить фигуру

По словам специалиста, корица помогает снизить аппетит, способствуя насыщению за счет стабилизации уровня глюкозы. Благодаря этой специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым чувством голода и последующим перееданием.

Помимо прочего, корица содержит много антиоксидантов, которые способствуют нормализации работы иммунной системы. Специя также останавливает агрегацию клеток крови, которая может стать причиной образования тромбов.

Ранее стало известно, что употребление кофе оставляет в вашем организме биомаркеры, которыми могут пользоваться врачи.

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