Что такое световой год простыми словами

Что такое световой год простыми словамиОбъясняет пользователь Overclockers
Пользователь amv212 отмечает, что самой далёкой от Земли планетой считается Сатурн. Расстояние между этими небесными телами равняется 0,00015 световых лет (ly). Другими словами, это означает, что для того чтобы достичь Земли, свету от Сатурна нужно будет около 80 минут. Получается, что если какая-то звезда находится на расстоянии 100 световых лет от нашей планеты, то это значит, что видим мы не её сейчас, а её 100 лет назад.
В милях и километрах расстояние в космосе не измеряют из-за того, что в принципе размеры и масштабы космоса огромны. Один световой год представляет собой расстояние, равное 5 878 625 370 000 миль (9,5 трлн км). Именно в световых годах измеряют космические расстояния. При этом важно, что световой год обычно используется, когда нужно выразить расстояния между Землёй и другими телами вне Солнечной системы.
Впервые определение «световой год» появилось в 1851 году. А к тому времени, как Эйнштейн создал теорию специальной относительности (согласно ей, свет всегда движется с конечной скоростью), световой год уже как единица измерения часто использовалась учёными.
Есть и другие единицы измерения: астрономическая единица (AU), лунное расстояние (LD), парсек (pc). Они также применяются для измерения расстояния между космическими объектами.
Астрономическая единица представляет собой среднее расстояние между центром Земли и центром Солнца. Лунное расстояние (между Луной и Землёй) равняется около 400 тысяч километров, или четверть миллиона миль, или 1,28 световых секунд. Один парсек (расстояние, при котором радиус земной орбиты составляет угол в одну секунду дуги, при этом угол образуется при помощи дуги, когда два её луча проходят через конечные точки этой дуги) составляет 3,26 ly, или 206 265 AU.