Что такое световой год простыми словами

Пользователь amv212 отмечает, что самой далёкой от Земли планетой считается Сатурн. Расстояние между этими небесными телами равняется 0,00015 световых лет (ly). Другими словами, это означает, что для того чтобы достичь Земли, свету от Сатурна нужно будет около 80 минут. Получается, что если какая-то звезда находится на расстоянии 100 световых лет от нашей планеты, то это значит, что видим мы не её сейчас, а её 100 лет назад.

В милях и километрах расстояние в космосе не измеряют из-за того, что в принципе размеры и масштабы космоса огромны. Один световой год представляет собой расстояние, равное 5 878 625 370 000 миль (9,5 трлн км). Именно в световых годах измеряют космические расстояния. При этом важно, что световой год обычно используется, когда нужно выразить расстояния между Землёй и другими телами вне Солнечной системы.