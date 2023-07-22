Что-то новенькое: Северная Корея запустила ракету в сторону Китая

Это произошло после того, как вечером 18 июля северокорейский режим запустил две баллистические ракеты в сторону Японии. Ситуация привела к очередному росту напряженности в регионе, а Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что ракеты упали в Японское море.

Ранее в этом месяце высокопоставленный представитель ООН заявил, что во время ракетного пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи упала в исключительной экономической зоне России. Полет продолжался около 74 минут, что стало одним из самых продолжительных полетов северокорейской ракеты. Однако Москва утверждает, что точной информации о месте падения ракеты нет.

Таким образом ракетные пуски Северной Кореи продолжают вызывать озабоченность соседних стран и международного сообщества, хоть и вреда они не наносят.