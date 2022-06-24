Что улучшили в наушниках Apple AirPods Max, которые стоят как смартфон

Как сообщил пользователь Twitter, он включил кодек LC3 для AirPods Max через бета-прошивку. Кодек LC3 - это будущий кодек Bluetooth с низким энергопотреблением и высоким качеством связи, который скоро появится в наушниках.

В данном случае, как показал информатор, кодек LC3 улучшит качество аудиозвонков, сделав их более качественными, но для раскрытия истинного потенциала этой технологии потребуется Bluetooth 5.2 и новое поколение аппаратных средств AirPods.

Напомним, что стоимость AirPods Max равна $549.00

Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что шлем виртуальной/дополненной реальности Apple появится уже в 2023 году. Значит его вполне могут показать на ближайшей презентации компании, где также мы сможем увидеть новые iPhone 14.