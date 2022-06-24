Что улучшили в наушниках Apple AirPods Max, которые стоят как смартфон

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Что улучшили в наушниках Apple AirPods Max, которые стоят как смартфонПри этом не самый дешевый
Один из пользователей Twitter подтвердил, что бета-версия прошивки AirPods Max может поддерживать более качественный кодек Bluetooth, что, по крайней мере, улучшит качество голосовых вызовов премиум-наушников Apple.
Как сообщил пользователь Twitter, он включил кодек LC3 для AirPods Max через бета-прошивку. Кодек LC3 - это будущий кодек Bluetooth с низким энергопотреблением и высоким качеством связи, который скоро появится в наушниках.
В данном случае, как показал информатор, кодек LC3 улучшит качество аудиозвонков, сделав их более качественными, но для раскрытия истинного потенциала этой технологии потребуется Bluetooth 5.2 и новое поколение аппаратных средств AirPods.
Напомним, что стоимость AirPods Max равна $549.00
Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что шлем виртуальной/дополненной реальности Apple появится уже в 2023 году. Значит его вполне могут показать на ближайшей презентации компании, где также мы сможем увидеть новые iPhone 14.
Источник:9to5mac
Автор:Максим МногословныйТеги: