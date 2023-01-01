Чудеса новогодние: объем торговли с Россией у Японии выше, чем до санкций

Чудеса новогодние: объем торговли с Россией у Японии выше, чем до санкцийА стоимость импорта и экспорта сравнялись с уровнем 2021 года
JB Press заметили, что Япония, несмотря на присоединение к санкциям, продолжает пополнять российский бюджет, путем импорта продуктов.
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Автор статьи пишет, что объем импорта товаров с января по ноябрь 2022 года фактически превысил показатели предыдущего года, а стоимость импорта и экспорта стали соответствовать уровню 2021 года: “несмотря на экономические санкции, сложилась необычная ситуация, при которой объем торговли с Россией выше, чем до введения санкций”.
Так, объем импорта из России в Японию составил более 1,8 триллиона иен, а экспорта - 542,3 миллиарда.
Многие из нас могут посетить практически любую точку планеты, за что можно благодарить прогресс, но есть в мире места, куда вход или полностью закрыт, или сильно ограничен. Такие места есть и в Японии.