Чёрная дыра в центре Млечного Пути разбушевалась

Чёрная дыра, которую называют Стрелец A*, находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от нас. Её масса равна массе 4,2 миллионов Солнц. За объектом астрономы наблюдают уже более 20 лет, но подобную активность видят впервые. За 2,5 часа интенсивность инфракрасного излучения от объекта возросла в 75 раз.

Дело в том, что чёрная дыра окружена аккреционным диском из горячего газа, который падает на объект по спирали, и диском из молекулярного более холодного газа. Аномальный всплеск излучения позволяет предположить, что темпы аккреции вещества на чёрную дыру по каким-то причинам увеличились. С существующей теорией этот факт согласуется плохо.

Одной из причина увеличения темпов аккреции учёные называют недавнее сближение с чёрной дырой звезды S2.