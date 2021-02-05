Цифра дня: Сколько людей пользуются спутниковым интернетом Илона Маска?

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, рассказала, сколько людей пользуются спутниковым интернетом Starlink.

В октябре 2020 года SpaceX запустила публичное тестирование Starlink. Из недавней заявки компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США стало ясно, что количество пользователей её спутникового интернета достигло 10 тысяч в США и за рубежом.

От комиссии SpaceX хочет получить регистрацию Starlink как телекоммуникационной компании. Тогда она сможет получить от американских властей $885 млн для обеспечения сельской местности спутниковым интернетом. SpaceX просит, чтобы регистрацию выдали до 7 июня 2021 года.

Пока Starlink работает в тестовом режиме. Бета-тестеры могут купить специальное оборудование за $499 и месячную подписку за $99.