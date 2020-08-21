Цифра дня: Сколько россиян подключат электронные SIM-карты через три года?

Замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов поделился с журналистами своим прогнозом по распространению технологии eSIM в стране. Он считает, что уже через три года множество россиян подключат электронные SIM-карты.

Как минимум 10 млн российских абонентов, по мнению Иванова, перейдут на eSIM. Замглавы ведомства отметил, что данная технология удобна. Это активно развивающийся тренд по всему миру.

«Я думаю, что года через три мы с десяток миллионов как минимум получим в России абонентов, использующих eSIM», — сказал Иванов.

Напомним, eSIM позволяет пользоваться услугами оператора связи без необходимости вставлять в смартфон физическую SIM-карту и заключать договор в офисе. Недавно Билайн и МегаФон заявили, что начинают подключать виртуальные SIM-карты в своих сетях.